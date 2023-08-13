غدًا.. قداس الذكرى الأولى لكاهن وأبناء كنيسة إمبابة

أفاد المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم متحدث الكنيسة الرسمي في بيان صدر عبر صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأنه يقام الساعة السابعة من صباح غدا الاثنين ١٤ أغسطس في كنيسة الشهيد مار مينا بإمبابة، قداس الذكرى الأولى لانتقال الأب القس عبد المسيح بخيت كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بأرض مطار إمبابة، وأبناء الكنيسة ذاتها الذين انتقلوا من جراء الحريق الذي طال الكنيسة العام الماضي.

ومن المنتظر أن يكون على رأس المشاركين في قداس الذكرى الأنبا يوحنا أسقف إيبارشية شمال الجيزة، التي تتبعها كنيسة مطار إمبابة، ويشارك في الذكرى أيضًا والآباء كهنة الإيبارشية وأسر المنتقلين.

هذا وصلى الأنبا قزمان أسقف إيبارشية سيناء الشمالية، صلوات تكريس، إحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة لراغبات التكريس البتولي، وذلك في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بحي المساعيد بالعريش، كما نالت المكرسة الجديدة اسم كاترين، كما صلى نيافته صلوات منح تاسوني فبرونيا رتبة مساعدة شمامسة (إيبدياكونة).

وايضا صلى الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي ضمن نهضة صوم السيدة العذراء، في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة الأمل، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وشارك في الصلوات أيضًا أسر الشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.