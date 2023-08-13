الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب بالسلام

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات السلام، الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بقتل آخر طعنًا بالسكين، بسبب خلافات بينهما حول الارتباط بفتاة لجلسة 11 سبتمبر المقبل لمناقشة شهود الإثبات.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال أبريل 2023، وبدائرة قسم شرطة السلام، نشبت مشاجرة بين "ن.أ" 22 سنة، و"أحمد. ع"، 19 سنة، بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم ترصد المجني عليه، وما إن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بـ"سكين" في البطن والصدر فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم بدائرة القسم، توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب، مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، نتجت عن ذلك إصابته المشار إليها التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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