بعد عودته للتدريبات.. اجتماع مرتقب بين مبابي وناصر الخليفي لحسم مستقبله

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، على رأسها نادي ريال مدريد الإسباني.

ورفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان؛ نظرًا لرغبته في الرحيل هذا الصيف أو الانتظار حتى نهاية عقده في يونيو 2024، وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر.

اجتماع مرتقب بين مبابي وناصر الخليفي لحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، نقلًا عن راديو "RMC" الفرنسي، فإن هناك اجتماعًا مرتقبًا بين رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وكيليان مبابي للحديث عن مستقبله.

وأوضحت التقارير الواردة من فرنسا، أن وصول كيليان مبابي إلى مقر التدريبات، كان تمهيدًا لإجراء مناقشات جديدة بينه وبين ناصر الخليفي بشأن مستقبله في الصيف الحالي.

وأكدت التقارير الصحفية، أن ناصر الخليفي يتواجد حاليًا في مقر تدريبات باريس سان جيرمان، للاجتماع مع مبابي وحسم مصيره بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بعدما أصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عودة لاعبه كيليان مبابي للتدريبات بدايةً من اليوم، الأحد، بعد قرار إيقافه؛ بسبب أزمة عقده مع النادي.

وكان لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قد قرر استبعاد مبابي من قائمة الفريق أمام لوريان، في افتتاحية الدوري الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره تولوز، يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في الدوري الفرنسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.