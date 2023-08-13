جوندوجان وليفاندوفسكي على رأس قائمة برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة خيتافي في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره خيتافي، على ملعب "ألفونسو بيريز"، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجديد 2023-2024، بقيادة الحكم "سيزار جرادو".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة خيتافي في افتتاحية الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: رونالد أروخو- أندريس كريستنسن - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

خط وسط الملعب: جافي – بيدري - أوريول روميو - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي – رافينيا - عبد الصمد الزلزولي - لامين يامال.

غيابات برشلونة قبل مواجهة خيتافي في افتتاحية الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة غياب إينيجو مارتينيز؛ بسبب إصابة عضلية، واستبعاد كل من: ماركوس ألونسو، الحارس إينياكي بينيا، سيرجينيو ديست وكليمونت لينجليه من القائمة؛ بسبب عدم تسجيلهم في قائمة الفريق حتى الآن.

ويأمل فريق برشلونة في الحفاظ على لقبه في بطولة الدوري الإسباني، والذي حققه الموسم الماضي بعد غياب استمر لمدة 4 أعوام.

وكان فريق برشلونة قد توّج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022-2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة.