محافظ أسيوط: فتح فصول سكرتارية طبية بمدرستى التجارية بنات وأبنوب التجارية

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على البدء في اتخاذ إجراءات فتح فصول تخصص سكرتارية طبية للتعليم والتدريب المزدوج بمدرستي التجارة بنات بأسيوط وأبنوب التجارية المشتركة التابعة لإدارة ابنوب، لصالح العملية التعليمية ولخدمة سوق العمل، مع عرض المقترح على المجلس التنفيذي للمحافظة لاستكمال الموافقة، ثم العرض على الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم لإنهاء إجراءات إصدار القرار الوزاري الخاص بفتح هذه الفصول.

جاء ذلك خلال لقائه عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تمت الموافقة على المقترح بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والتي تشير إلى توفر المساحات الكافية والمكاتب التدريبية والمعامل والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب وعدد من هيئة التدريس على كفاءة وخبرة لتدريب وتدريس الطلاب، كما توفر فرص تدريبية في أماكن تم توفيرها من مقدم الخدمة "جمعية مستثمري أسيوط – الوحدة الإقليمية رقم (2)".

وأكد محافظ أسيوط أهمية تطوير التعليم الفنى لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا الى أهمية تخصص سكرتارية طبية والذى يدخل فى المنظومة الطبية وله دور فعال فى المجال الطبى، حيث يسهل عمل الكوادر الطبية، معلنًا تقديمه كل سبل الدعم للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وخاصة التلعيم الفنى المزدوج والذى يؤهل الطلاب لسوق العمل، من خلال صقل خبراتهم ومهاراتهم بالمصانع والشركات الخاصة بالمحافظة فى ظل التطور الذى يشهده قطاع الصناعة والاستثمار بالمحافظة، وجذب استثمارات جديدة بالمناطق الصناعية الست التى توجد بمراكز المحافظة المختلفة ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر.

وأوضح محمد النمر مدير عام التعلم الفنى بالمحافظة إلى أن تخصص السكرتارية الطبية هى وظيفة إدارية ومكتبية وهى المسئولة عن استقبال المرضى، وكتابة تذاكر الدخول والمساعدة فى حل المشاكل الإدارية والخاصة بالمؤسسات الطبية، وتسجيل جميع الأدوية والمستهلكات الطبية والتحاليل والأشعة ومتابعة تقرير الخروج والإجازات الطبية فهى حلقة الوصل بين الطبيب والكادر الطبى من هيئة تمريض وفنى أشعة وفنى معامل، خاصة أن مهنة السكرتارية الطبية تضم المهام الإدارية والطبية.