يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن طريقة حساب النسبة المئوية لنتائج الامتحانات في الدور الثاني، وذلك بالقرب من امتحانات الدور الثاني.

طريقة حساب النسبة المئوية

وفي هذا السياق، يرصد الدستور كل شيء عن طريقة حساب النسبة المئوية لنتائج امتحانات الدور الثاني 2023 قبل الامتحانات الفعلية.

يحسب الطالب النسبة المئوية حسبما أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج امتحانات الدور الثاني 2023، من خلال ضرب المجموع الكلي الحاصل عليه الطالب في نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 في 100، ثم قسمته على 410 وهو مقدار المجموع الكلي؛ ليحصل بذلك على النسبة المئوية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جدول الدور الثاني للثانوية العامة والذي ينطلق يوم 19 أغسطس المقبل حيث يأتى الجدول كالتالى : يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجارى، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الأحد 20 أغسطس بمادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، ويوم الاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء، والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ، والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى.

والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 27 أغسطس امتحان الديناميكا، والاثنين 28 أغسطس امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، ويوم الثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الدور الثاني 2023 سيكون لها غرفة عمليات مركزية على غرار الدور الأول، وأشارت وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات ستكون متصلة بالإدارات التعليمية والمديريات على مستوى جمهورية مصر العربية للعمل على حل أى مشكلة طرأت على اللجان، وأشارت الوزارة أن الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة سارت بطريقة جيدة دون أى مشكلات.