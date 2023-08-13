الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أخر موعد للتظلمات الثانوية العامة 2023.. ورابط التقديم

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة 2023

يبحث أولياء الأمور على أخر موعد للتظلمات الثانوية العامة 2023 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل نهائي لكافة الشعب الدراسية في نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك رغبة في الحصول على درجات إضافية في المواد التي يشكون في درجاتها.

أخر موعد للتظلمات الثانوية العامة 2023 / 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تقديم طلبات إعادة تصحيح مواد الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 حيث يتم تقديم طلبات التظلمات بشكل إلكتروني حيث يسمح للطلاب وأولياء أمورهم فقط بالاطلاع على صورة من كراسة الاجابة الخاصة بكل مادة متظلم عليها.

يذكر أن الطلاب المتقدمين بأوراقهم فى تنسيق المرحلة الأولى سيتم إعلان نتائجهم في القبول في الجامعات المصرية خلال الأيام المقبلة حيث سجلوا رغباتهم في القبول بالجامعات خلال الفترة من يوم 5 - 9 أغسطس 2023.

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رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 2024

يتم تسجيل طلبات إعادة تصحيح مواد الثانوية العامة 2023 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا)  بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة المقيد بها، وذلك عقب دفع رسوم إعادة التصحيح للمادة الواحدة 200 جنيه من خلال مكاتب البريد أو من خلال كود فوري عبر الرقم 66616 أو منافذ الدفع المتعاقد معها.

ويتلقى الطالب رسالة عبر هاتفه المحمول بموعد الاطلاع على الصورة الضوئية من ورقة إجابة الطالب في المادة المتظلم عليها حيث يحق للطالب اصطحاب ولي أمره فقط حيث أكدت الوزارة أن من يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد ليس له الحق في الاطلاع على ورقة إجابته.

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لطلاب الثانوية العامة ننشر كل ما يخص كلية حاسبات ومعلومات 2023-2024

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لطلاب الثانوية العامة علمى رياضة.. مصاريف "هندسة عين شمس كريدت" 2023

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 / 2024

أخر موعد للتظلمات الثانوية العامة 2023 وأماكن التظلمات أبرز أسئلة طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم وهي كما يلي:-

  • مدرسة المشير أحمد إسماعيل بالإسكندرية.
  • مدرسة المنصورة العسكرية بالغربية.
  • المجمع التعلمي بمحافظة الإسماعيلية.
  • مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بأسيوط.
  • مدرسة فاطمة الزهراء بقنا.
  • المدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر.

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