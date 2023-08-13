الحياة تعرض حفل ختام المهرجان القومي للمسرح غدا

تنقل شبكة تليفزيون الحياة حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري على الهواء مباشرة، وسيقام الحفل في مسرح النافورة المكشوف بدار الأوبرا المصرية غدًا الموافق 14 أغسطس.

كما نقلت قناة الحياة حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح أيضًا من دار الأوبرا المصرية.

وانطلقت فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح المصري باسم الفنان الكبير عادل إمام، تكريمًا له على مجمل أعماله الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتصدرت صورة الزعيم عادل إمام البوستر الرسمي للدورة الجديدة.