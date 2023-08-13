علامات تدل على أن الأم في حاجة إلى استشاري رضاعة

يمكن لاستشاري الرضاعة تقديم دعما وتوجيه لا يقدر بثمن خلال رحلة الأم حديثة الولادة والتي تجد مشاكل مع الرضاعة الطبيعية.

يمكنك الاستفادة من استشاري الرضاعة إذا كانت الأم تعاني من الألم أو عدم الراحة أثناء الرضاعة، حيث لا ينبغي أن تكون الرضاعة الطبيعية مؤلمة وإذا كانت كذلك فقد تكون هناك مشكلات أساسية تحتاج إلى معالجة.

استشاري الرضاعة يمكنه تقييم مزاج طفلك ووضعه لتحديد أي مشاكل وتقديم حلول لتحسين تجربة كل منكما، بالإضافة إلى ذلك إذا لم يكتسب الطفل وزنًا كما هو متوقع أو بدا غير راضٍ بعد الرضاعة فإن استشارة أحد الخبراء يمكن أن تساعد في استكشاف الأسباب المحتملة.

علامات احتياج الأم لاستشاري رضاعة



الرضاعة الطبيعية طريقة طبيعية وجميلة لتغذية طفلك، لكنها لا تأتي بسهولة دائمًا، تعاني العديد من الأمهات الجدد من الرضاعة الطبيعية في مرحلة ما، وهنا يمكن أن يغير استشاري الرضاعة قواعد اللعبة، إذا وجدت نفسك تعاني من أي من العلامات التالية فقد حان الوقت للحصول على إرشادات من استشاري الرضاعة.

إذا كنت تعانين من الألم أثناء الرضاعة الطبيعية، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أساسية تحتاج إلى تدخل متخصص، تعتبر الحلمات المتقرحة أو المتشققة أو الآلام المفاجئة في ثدييك أثناء جلسات الرضاعة، أو الانزعاج المستمر من العلامات الحمراء.

فوائد زيارة استشاري الرضاعة:

يمكن أن تمثل الرضاعة الطبيعية أيضًا العديد من التحديات مما يترك الأمهات الجدد يشعرن بالإرهاق والإحباط وهذا هو المكان الذي يصبح فيه دور استشاري الرضاعة لا يقدر بثمن، إحدى الفوائد الأساسية لوجود استشاري الرضاعة هو الدعم الشخصي الذي يقدمونه، يتم تدريب هؤلاء المهنيين تدريباً عالياً في جميع جوانب الرضاعة الطبيعية ويمكنهم تقديم إرشادات مصممة خصيصًا للظروف الفريدة لكل فرد، يعمل مستشار الرضاعة كمدافع عن الأمهات الجدد مما يضمن حصولهن على المعلومات القائمة على الأدلة والموارد اللازمة للرضاعة الطبيعية الناجحة.

لديهم معرفة واسعة حول تقنيات الرضاعة الطبيعية المختلفة والمواقف ومشاكل المزاج ومشاكل الاحتقان وكيفية إدارة الاهتمامات الشائعة مثل انخفاض إمدادات الحليب.