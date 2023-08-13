الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى رحيله.. أبرز ما قدمه سمير الإسكندراني خلال مشواره الغنائي والدرامي

سمير الاسكندراني
سمير الاسكندراني

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان سمير الإسكندراني، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 أغسطس عام 2020 بعد معاناة مع المرض.

 

ولد سمير الإسكندراني، في 8 فبراير 1938 بحي الغورية بالقاهرة، وكان عاشقا للفن والرسم منذ نعومة أظافرة ليشق طريقه في عالم السينما والغناء، وساعده مجموعة من أصدقائه الذين كانوا عاشقين للفن والتلحين والشعر أبرزهم (زكريا أحمد - بيرم التونسي - أحمد رامي).

اكتشف سمير الإسكندراني، موهبته في الرسم ليدرس في كلية الفنون الجميلة، وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، ليكتشف موهبته الأولى وهي “الرسم” ثم يستكمل مسيرته الفنية، وكانت بدايته أمام ميكرفون الإذاعة، إذ كان يقدم النشرة الإيطالية في البرنامج الإيطالي، بعدما دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة إلى إيطاليا ليستكمل تعليمه هناك، وفي عام 1958 سافر لمدينة بيروجيا ليتعلم الرسم والغنى والمزيكا وهو في سن الـ 20 عاما.

أبرز ما قدمه سمير الإسكندراني خلال مشواره الغنائي والدرامي 

وقدم الفنان الراحل سمير الإسكندراني، العديد من الأعمال الغنائية التي أظهر فيها موهبته المميزة والمختلفة في الغناء وأبرز الأعمال: "حبيب الحب - كام ورده - مين اللى قال - قمر له ليالى - قولوا لحبيبى - رجعتلك - شباب الإنجازات - طالعه من بيت أبوها - زفوا الخبر - يا نيل - يا رب - يا غصن نقا - يا صلاه الزين - أغاني مسلسل الطاحونة - أوبريت الغالية بلدى - أغنية يا ناس أنا - اخترناه - أوبريت تسلم الأيادي"، ومن ضمن الأعمال الدرامية التي شارك فيها الإسكندراني: "ملحمة الحب والرحيل 1986 - مسلسل الطاحونة الجزء الأول والثاني 1986 -  مسلسل الوليمة عام 1979".

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