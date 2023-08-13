تأجيل محاكمة أب ونجله يروجان الهيروين في إمبابة

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة كلا من " مجدي .م " ونجله سيد محبوسين على ذمة القضية لاتهامهم بالاتجار في الهيروين في إمبابة لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ، بأنهم في فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً وهو الهيروين في غير الأحوال المصرح قانوناً.

وتضمنت شهادة معاون قسم شرطة إمبابة بالتحقيقات بأنه ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهمان والدراجة البخارية وذلك لوجود تحريات دلته على قيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، فقام بضبط وتفتيش الأول وعثر بحوزته على 32 لفافة لجوهر الهيروين وهاتف والثاني عثر بحوزته على 12 لفافة لجوهر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف وعثر بالدراجة علي 35 لفافة لجوهر الهيروين وأربعة اكياس متحجرة لجوهر الهيروين وميزان حساس.

وبمواجهتهم أقرا بإحرازهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي حصيلة التجارة والميزان لتجزئة المواد المخدرة والدراجة للتنقل وترويج المواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وطالبت النيابة العامة خلال أولي الجلسات تطبيق مواد الاتهام علي المتهمين وطالب دفاع المتهم المستشار محمد كمال غيطاس المحامي بالنقض تأجيل الدعوي لمناقشة مجري التحريات بالقضية والسماع لشهادته