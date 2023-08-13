الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد تنفيذ 115 عملية شراء.. بورصة السلع تعقد جلستها الـ69 اليوم

البورصة السلعية
البورصة السلعية

تعقد البورصة المصرية للسلع، جلستها رقم (69) اليوم الأحد، الموافق 13 أغسطس، في الساعة الثانية ظهراً، وذلك للتداول على سلعة القمح المستورد، لبيعه لمطاحن القطاعين العام والخاص بأسعار عادلة.

وأكدت وزارة التموين، إنه تم انتهاء الجلسة رقم (68) للبورصة المصرية للسلع، الأربعاء الماضي، وتم التداول على القمح الروسي، مع استمرار الطرح على التوالي لسلعة القمح المستورد.

وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية، بطرح كميات  قدرها 10,000 طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاعين الخاص والعام بسعر 10.700 جنيهاً مصريا للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تنفيذ نحو 115 عملية شراء بالفعل،  بإجمالي كمية قدرها 9,973.813 طن.

وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 116 طلبا، بإجمالي كمية قدرها 21,986,650 طن.

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