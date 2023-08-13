الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 15 قضية مخدرات فى أسوان ودمياط

مخدرات
مخدرات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتيِّ أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية أسفرت عن ضبط 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– كمية من مخدرالهيروين)، بحوزة 6 متهمين.

وضبط 3 قطع سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة ) بحوزة (3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (809) أحكام قضائية متنوعة في أسوان.

وفي دمياط، تمكنت القوات من ضبط 9 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرامًا – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهايدرو وزنت 12 كيلو جرامًا – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات)، بحوزة 9 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

الامن العام حملات أمنية حكم قضائى

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