ضبط 15 قضية مخدرات فى أسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتيِّ أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية أسفرت عن ضبط 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو– كمية من مخدرالهيروين)، بحوزة 6 متهمين.

وضبط 3 قطع سلاح ناري عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزينة ) بحوزة (3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (809) أحكام قضائية متنوعة في أسوان.

وفي دمياط، تمكنت القوات من ضبط 9 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرامًا – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهايدرو وزنت 12 كيلو جرامًا – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات)، بحوزة 9 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.