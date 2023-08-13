الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: تم وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وفق خطتنا

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تطوير جميع مناهج المرحلة الابتدائية من رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائي وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة 2024،2029، وتم وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وبعد طرح مناهج المرحلة الإعدادية للتأليف سيتم البدء فى إعداد مناهج المرحلة الثانوية.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: لدينا 52 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية ولا أروع وأدعو الجميع إلى زيارتها للاطلاع على التجربة، مشددا على أنه لا بد أن تعود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى دورها الحقيقى وهو التربية ولا بد من مشاركة أولياء الأمور فى هذا الأمر.

وتحدث وزير التعليم عن القضايا الأساسية للخطة الاستراتيجية 2024،2029، منها تنمية القيم واحترام الآخر واكتشاف وتنمية الموهوبين وتنمية الوعى السياسى والانتماء والمواطنة للشباب والنشء، والقضية السكانية، موضحًا أن الزيادة السكانية تبتلع التنمية وهناك علاقة وثيقة بين مستوى التعليم والزيادة السكانية والتوسع كما وكيفا لكل الفئات وعلاج التسرب من التعليم وخفض نسبة الأمية ولا بد من وضع خطة استراتيجية قوية جدا لمحو الأمية لوضع مدخل تنموى.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه سيتم إحكام بنك الأسئلة ومشاركة المعلمين وتدريبهم على كيفية صياغة مفردات الأسئلة.

وزير التعليم استراتيجية الوزارة التعليم والتعليم الفني الأطفال السادس الابتدائى

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