المرور تحرر 109854 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 13/أغسطس/2023 - 11:59 ص 8/13/2023 11:59:33 AM

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 109854 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

- 45230 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 5351 مخالفة السير بدون تراخيص.

-17 مخالفة موقف عشوائى.

- 4 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.