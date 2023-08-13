الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أكياس بلازما مجهولة المصدر بأحد بنوك الدم بمستشفى خاص في كفر الدوار

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنَّ فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتور عبدالحميد الطيباني، والدكتور السيد أحمد، مسؤول بنوك الدم والمعامل بإدارة العلاج الحر، وبالتنسيق مع لجنة العلاج الحر بإدارة كفر الدوار الصحية بقيادة الدكتور رضا جبريل، مدير الإدارة الصحية، حملة تفتيشية مكثفة على بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة بكفر الدوار.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم المرور على بنكيِّ دم بالمستشفيات الخاصة بالمنطقة، تمكن خلالها رجال العلاج الحر بكفر الدوار، من ضبط عدد 3 أكياس بلازما مجهولة المصدر، وليس لها فواتير من أي جهة، وغير مقيدة في سجل الوارد أو الأمانات للبنك، وموضوعه في ديب فريزر ثلاجة حفظ العينات، وتم عمل محضر إثبات حاله بالشرطة، وتحريز الأكياس تحت تصرف النيابة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وبتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على كل المنشآت الصحية الخاصة.

إدارة الصحية 100 يوم صحة البحيرة الإدارة الصحية أحمد الحكومية

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