الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلال 24 ساعة.. سحب 2863 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

سحبت الأجهزة المعنية بالداخلية، اليوم الثلاثاء، 2863 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

كانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور لتفعيل لذلك.

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