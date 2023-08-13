الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء أولى جلسات محاكمة مدرس بتهمة ابتزاز موظفة في العياط

محكمة
محكمة

بدأت منذ قليل أولى جلسات محاكمة مدرس بإحدى المدارس في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لاتهامه بتهديد وابتزاز موظفة بصور خاصة بها عبر تطبيق “واتساب” في القضية رقم 126 لسنة 2023 جنايات العياط.

كشف أمر الإحالة، أن المتهم يعمل مدرسًا هدد المجني عليها الموظفة بإحدى الشركات  كتابة عن طريق رسائل تطبيق "واتساب"، بإفشاء ونشر أمور خادشة للشرف، وهي صورها والمقاطع المرئية الخارجة الخاصة بها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب موافاتها له بمزيد من تلك الصور والمقاطع.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم في غضون شهر نوفمبر الماضي، قد تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن حصل على بعض صورها والمقاطع الخاصة بها بغير رضائها، ونشر هذه الصور والمقاطع على الإنترنت، بعدما أدار حساب خاص به على واتساب وفيسبوك، بهدف ارتكاب جرائمه محل الاتهامات السابقة، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

جلسات محاكمة مدرس منطقة العياط محافظة الجيزة موظفة

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