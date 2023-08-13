الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي المتوقع
تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، في المباراة الافتتاحية من المسابقة للموسم الحالي 2023-2024.

ويلتقي فريق تشيلسي بنظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في قمة نارية على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - بنجامين تشلويل - بينوا بادياشيلي - تياجو سيلفا.

خط وسط الملعب: إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير - سيرازي كاسادي.

في خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون - ميخايلو مودريك.

اليوم.. محمد صلاح يتحدى تشيلسى مع ليفربول فى افتتاحية الدورى الإنجليزى

وبشكل عام، يرغب فريقا ليفربول وتشيلسي في تحقيق الفوز بمباراة اليوم، من أجل بدء الموسم الجديد 2023-2024 بأفضل شكل ممكن.

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد أنهى الموسم الماضي بالتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليكتفي بالحصول على بطاقة التأهل لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

بينما أنهى فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الموسم الماضي بالتواجد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وعدم خوضه لأي بطولة أوروبية في الموسم الجاري. 

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-8-2023 والقنوات الناقلة 

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