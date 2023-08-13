اليوم.. محمد صلاح يتحدى تشيلسى مع ليفربول فى افتتاحية الدورى الإنجليزى

يلتقي فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بنظيره تشيلسي في قمة نارية على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويأمل النجم المصري محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق الفوز في ضربة البداية أمام فريقه السابق تشيلسي، من أجل بدء الموسم بأفضل شكل ممكن، وذلك تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، ومصالحة الجماهير بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

وكان فريق ليفربول قد أنهى الموسم الماضي بالتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليكتفي بالحصول على بطاقة التأهل لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج".

- أرقام محمد صلاح وتاريخه أمام تشيلسي

وبالنظر إلى أرقام محمد صلاح وتاريخه مع تشيلسي، فقد نجح الفرعون المصري في تسجيل 7 أهداف في شباك البلوز، وصنع هدفين آخرين، خلال 21 مباراة جمعته بفريقه السابق بمختلف المسابقات، حيث يُعد البلوز أكثر الفِرق التي واجهها صلاح خلال مسيرته الاحترافية.

كذلك يحرص محمد صلاح دائمًا على التسجيل في اللقاءات الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للفريق في 2017، ولمدة 6 مواسم على التوالي حتى موسم 2022-2023.

ويرغب صلاح في الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن، متساويًا مع الثلاثي المعتزل آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.

في المقابل، يتطلع فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أيضًا لتحقيق أفضل بداية ممكنة للموسم الجديد 2023-2024، بالفوز على ليفربول مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

ويدخل فريق تشيلسي بدافع قوي باقتحام المربع الذهبي مبكرًا منذ الجولة الأولى، بعدما أنهى الموسم الماضي بالتواجد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وعدم خوضه لأي بطولة أوروبية في الموسم الجاري.

كذلك يلتقي فريق توتنهام هوتسبير بنظيره برينتفورد، على ملعب "جريفين بارك"، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في رغبة منهما لتحقيق انطلاقة قوية بالموسم الجديد من المسابقة.