تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، في المباراة الافتتاحية من المسابقة للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: كورتيس جونز - ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

يذكر أن فريق ليفربول قد أبرم صفقتين فقط في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد مع الثنائي دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر.

بينما رحل أكثر من لاعب عن ليفربول هذا الصيف، وهم: فابينيو، جوردان هندرسون، نابي كيتا، روبرتو فيرمينو، جيمس ميلنر، بالإضافة إلى إعارة فابيو كارفاليو.

ويحرص محمد صلاح دائمًا على التسجيل في اللقاءات الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للفريق في 2017، ولمدة 6 مواسم على التوالي حتى موسم 2022-2023 الماضي.

كذلك يريد صلاح الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن، متساويًا مع الثلاثي المعتزل آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.