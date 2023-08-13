"الأطفال كرهوا يشوفوه".. تفاصيل تعدي أب على طليقته أثناء الرؤية

“عاشت معه حياة مليئة بالمشاكل خلال فترة زواجهما التى استمرت لمدة خمس سنوات وبعدما فاض بها الكيل منه اضطرت لطلب الطلاق لكنه رفض ولجأت لمحكمة الأسرة بعد سنة من الانتظار لطلب الطلاق وطلب الإنفاق على أطفاله وبالنهاية انهال عليها بالضرب أثناء حضورهما الرؤية بإحدى النوادي الرياضة”.



أقوال المتهم



أقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بارتكابه جريمة التعدى على طليقته بآلة حادة كانت بحوزته أثناء حضورهما الرؤية التى حددتها المحكمة له لرؤية أطفاله فيها مبررا بأنها دائما تتحدث عنه أمام أطفاله بطريقة سيئة وتدعي بأنه لص ويختلس أموال من وظيفته، فلم يتمالك أعصابه وقام بالتعدى عليها بآلة حادة كانت بحوزته.

أقوال المجني عليها



أقرت المجني عليها أمام جهات التحقيق المختصة بالشروق وبدر، بأن المتهم دائم التعدى على أطفاله بالضرب أثناء فترة الرؤية التى حددتها المحكمة وكأنه يريد تعذيبهم وليس رؤيتهم، مؤكدة بأنها تصدت لأفعاله وحررتها بمحضر الرؤية أكثر من مرة لكن بدون جدوى وأصبح الأطفال لا يريدون رؤيته، وبيوم الواقعة حاول التعدى على الطفلة الكبيرة فتصديت له وحاولت أخذهم منه بالقوة فانهال علي بالضرب بآلة حادة كانت برفقته.



قرارات النيابة



قررت نيابة الشروق وبدر إحالة المتهم بالتعدى على طليقته بآلة حادة بسبب خلافات نشبت بينهم لمحكمة الجنايات.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من سيدة تتهم طليقها بالتعدى عليها بآلة حادة محاولا قتلها أثناء فترة رؤيته لأبناىهم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة بعد مشادة نشبت بينهما لحديثها عنه أمام أطفاله بطريقة سيئة مما جعلته فقد أعصابه وانهال عليها بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.