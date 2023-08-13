في اليوم العالمي للعسراويين.. أبرز مشاهير مستخدمي اليد اليسرى

يحتفل العالم في 13 أغسطس من كل عام، بالعسراويين وهم الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى في الكتابة وتناول الطعام والرسم وغيرها من الأنشطة، هو اليوم الذي حددته المنظمات الدولية لتسليط الضوء على الآثار النفسية التي يواجهها تلك الأشخاص وزيادة التوعية الأسرية عن كيفية التعامل مع الأطفال التي تعاني من عسريي اليد الذين يستخدمون اليد اليسرى.

وهناك العديد من الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى حول العالم، لذلك يتم الاحتفال بهم سنويًا في هذا اليوم؛ لمنع التنمر أو التمييز.

ويواجه بعض الأشخاص “عسريي اليد” العديد من المشكلات والتنمر بسبب اختلافهم، لذلك يتم الاحتفال بهذا اليوم لمساندتهم خصوصًا الأطفال، وسبب الاحتفال باليوم العالمي لعسريي اليد سنويًا هو زيادة الوعي لدى الأهالي ومساعدة هؤلاء الاشخاص بممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون الشعور باختلاف.

وبدأت منظمة اليونيسف الاحتفال باليوم العالمي لعسريي اليد في 13 أغسطس عام 1976، وأكدت الإحصائيات أن الاشخاص الذين يعانون من عسريي اليد لا تتجاوز نسبتهم 10% كل عام في العالم، وتصل نسبة الإصابة لدى الرجال نحو 13% تقريبًا، أما السيدات تصل النسبة إلى 11%.

أبرز المشاهير الذين يستخدمون اليد اليسرى

1 - القائد الفرنسي الأشهر نابليون بونابارت.

2 - الموسيقار النمساوي موزارت.

3 - الرسام الإيطالي الشهير ليوناردو دافينشي.

4 - شارلي شابلن أحد أوائل رواد السينما.

5 - العالم الألماني الشهير ألبرت أينشتاين.

6 - الرسام الشهير بابلو بيكاسو

7 - الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.