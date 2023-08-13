بينهم 14 شاعرًا مصريًا.. مجلة لايف إنكونترز العالمية تحتفى بالشعر العربى

تضمن العدد الجديد من مجلة لايف إنكونترز العالمية للشعر والترجمة، إصدارا جديدا خاصا من إعداد وترجمة دكتورة سلوى جودة المترجمة والناقدة والأستاذ الأكاديمي بجامعة عين شمس يحمل عنوان “دكتورة سلوى جودة تقدم الشعراء العرب المترجمين”.

ولقد اعتبرتها المجلة ضيفا للتحرير في هذا العدد الخاص والذي أعلن من خلاله الشاعر ورئيس التحرير مارك أوليسيز، أن هذه الطبعة من الشعراء العرب المترجمين هي الأولى في سلسلة مؤتمرات شعرية متعددة الثقافات.

وفي مقدمتها عن هذا العدد الخاص أشارت دكتورة سلوى جودة إلى أن الشعر العربي أحد الروافد الأساسية في تشكيل الثقافة والهوية والشخصية العربية، وأنه لم توجد أمة تأثرت بالشعرِ، كما تأثرت الأمة العربية فقصيدة مدح واحدة كفيلة برفع القبيلة إلى أعلى مراتب المجد والشرف والشهرة وقصيدة ذم وهجاء تُلقي بها في هاوية الخزي والعار ولديها القدرة على إشعال الحروب وإرسال الجيوش إلى ساحات القتال، وحظي الشعراء بمكانة رفيعة.

وعرفت بلاد العرب التجمعات والاحتفالات الشعرية في عصور ما قبل الإسلام وأشهرهم سوق عكاظ، حيث يلتقي شعراء من أماكن مختلفة لإلقاء شعرهم في مهرجان ثقافي، وأشارت في مقدمتها أيضا أيضا إلى أهمية الترجمة ودورها في رأب الصدع الذي تحدثه الحدود الجغرافية والصراعات السياسية، فنحن كبشر ننتمي إلى حضارة إنسانية واحدة وثقافات مختلفة، ونحتاج إلى معرفة وقراءة بعضنا البعض من أجل السلام والتسامح والتفاهم والقبول المتبادل، ولهذا فإنها تهدف إلى ترجمة الأدب العربي عامة والشعر بخاصة إلى اللغة الإنجليزية ليصل بقوته وسحر تاريخه إلى العالم، وفي ذلك استكمال لمسيرة الترجمة التي بدأت منذ قرن ونصف القرن من الزمان، فقراءة الشعر العربي أشبه بقراءة تاريخ مواز عن الحب والنفي والموت والحنين والشوق والحزن والشجن والترحال، كما ينعكس جمال الشعر العربي في جمال تراكيبه ومعانيه وموسيقاه، ومثله مثل كل الفنون الإبداعية ، فلقد تأثر بالتغيرات التي حدثت في العالم ، حيث استقبلها وتفاعل معها وطور أدواتها المعرفية والشكلية نتيجة لذلك، كما تأثر الشعر العربي بترجمات شعر شكسبير وتي إس إليوت وإزرا باوند وإميلي ديكنسون وتيد هيوز وسيلفيا بلاث ووالت ويتمان وآرثر رامبو وبودلير وسانت جون بيرس وكفافيس وغيرهم.

ــ نصوص الشعراء العرب في مجلة لايف إنكونترز

ويضم الإصدار الحالي من لايف إنكونترز العالمية للشعر والكتابة ثلاثة وعشرين شاعرا من مختلف البلدان العربية من مصر والمغرب والأردن وفلسطين والبحرين ولبنان، الذين وضعوا أفكارهم وقلوبهم وأرواحهم وموسيقاهم الفردية في أشكال شعرية متنوعة وملهمة، تناقش موضوعات كونية عالمية تتعلق بالعشق والفقد والخسارة وخيبة الأمل الجماعية والفردية والتغيرات المجتمعية برؤية صوفية واضحة للعالم، كما أكدت د.سلوى جودة في مقدمتها أنها تنوي استكمال المسير تجاه ترجمة الشعر العربي في إصدارات متتالية، كما وجهت الشكر لرئيس تحرير لايف إنكونترز العالمية للشعر والكتابة على إيمانه بالشعر المترجم عن العربية،كما وجهت الشكر أيضا إلى الشاعر أحمد الشهاوي على دعمه للفكرة والإنجاز والشعر.

ولقد ضم هذا الإصدار الأول الشعراء: من مصر: أحمد الشهاوي، أحمد المريخي، جرجس شكري، أحمد نبوي، نهاد زكي، فارس خضر، نجاة علي، كمال عبد الحميد، عصام خليفة، محمد المتيم، محمد الكفراوي، سمير درويش، سامح محجوب، إسراء النمر .

ومن المغرب الشعراء: محمد ميلود غرافي، حسن نجمي، عائشة البصري، وريم نجمي. ومن لبنان الشاعر شوقي بزيع. ومن البحرين الشاعرة بروين حبيب، ومن فلسطين موسى حوامدة. ومن العراق الشاعر علي الشلاه . ومن الأردن الشاعرة مها العتوم.