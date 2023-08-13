الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حازم عطية يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل مشروع الشباب الزراعي بالفيوم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وحازم عطية

كشف الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، تفاصيل مشروع الشباب الزراعي في محافظة الفيوم، قائلاً: "إن المشروع كان في منطقة تبلغ مساحتها 12 فدان من الأراضي الزراعية، وكان بها محلب ومكان لتربية العجول ، وقد تم توقف هذا المشروع لكننا عملنا على احياؤه من جديد". 

وأضاف الدكتور حازم عطية، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه تم إنشاء صوب زراعية للشباب البالغ عددهم 68 شاب، لافتاً أننا اشترطنا أن ن يدخل هذا المشروع يكون من خريجي كلية الزراعة بجامعة الفيوم، أو المعهد المتوسط الزراعي في الفيوم. 

وأوضح أنه من خلال هذا المشروع،  قام الشباب باستئجار هذا الأراضي ودفع إيجاراتها للمحافظة والعمل على الانتاج من خلال الصوب المتواجدة بها، ومن ثم تؤول ملكية الأراضي إلى هؤلاء الشباب بعد تسديد ثمن هذه الأراضي من خلال الإيجارات، معقبًا: "كنت أتمنى تكرار هذه المشروعات في مراكز أخرى بمحافظة الفيوم".

الدكتور حازم عطية برنامج الشاهد محمد الباز مشروع الشباب الزراعي محافظة الفيوم

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