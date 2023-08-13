محافظ الفيوم الأسبق يكشف لـ"الشاهد" مواجهة الإخوان لاحتفالية تعامد الشمس بقصر قارون

قال الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، إنه فكر في عمل مهرجان موسيقى الشعوب بالفيوم، وبالفعل اتصل بوزير الثقافة وقتها وأخبره بالفكرة ورحب بها .

وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم دعوة 7 دول للمشاركة بالمهرجان، ولبوا الدعوة بمشاركة فرق تقدم موسيقى الشعوب الفلكولورية لكل دولة، مشيرًا إلى أن 6 سفراء للدول المعنية بالسياحة شاركوا في المهرجان وباتوا في الفيوم ليلتها وفي اليوم التالي شاركوا في احتفالية تعامد الشمس على قصر قارون.

تدمير الإخوان للافتات

وأشار إلى أن الاحتفالية كانت في منطقة يوسف الصديق، وهي أحد معاقل الإخوان وقتها بالفيوم، مؤكدًا أن الطريق المؤدي لقصر قارون تم عمل لافتات ترحيب بالضيوف عليه، وبعد الساعة الثانية فجرًا فوجئ بمدير الأمن يخبره لأنه تم تدمير اللافتات من قبل الإخوان وغطوا عليها بالاسبراي، مشيرًا إلى أنه قبل الفجر تمت إعادة كتابة اللافتات مرة أخرى.