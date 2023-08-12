قيادات إعلامية شابة فى ضيافة أحمد الطاهرى.. الإثنين

يستضيف برنامج "كلام في السياسة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية extra news، الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء، القيادات الإعلامية الشابة التي تتولى قيادة المشهد الإعلامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويناقش الطاهري خلال الحلقة، خطة القيادات الإعلامية الشابة لتطوير المحتوى البرامجي والإذاعي والصحفي، إضافة إلى البحث عن التحديات التي تواجه صناعة الإعلام في ظل وجود منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة.

وضيوف حلقة الإثنين من برنامج "كلام في السياسة"، هم: الإعلامية ريهام السهلي، رئيس شبكة قنوات dmc، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لراديو 9090، والكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن.