السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رشوان توفيق يعلق على شائعة وفاته: "إحنا بنتشعبط برحمة ربنا"

رشوان توفيق
رشوان توفيق

علق الفنان رشوان توفيق، على شائعات وفاته، مؤكدًا أنه اعتاد على مثل هذه الشائعات منذ فترة طويلة وأنهم مصرون على الموت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "إحنا بنتشعبط في رحمة ربنا وكلنا هنموت وأنا أردد دائمًا في صلاتي اللهم اجعل أسعد أوقاتي يوم لقائك"، مؤكدًا أنه يعيش بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن ابنته هبة رشوان هي التي تتحمل مسئوليته كاملة ومتعلقة به منذ طفولتها.

انتشار شائعات وفاته

وكانت العديد من الأخبار قد نشرت كلامًا على لسان الإعلامية هبة رشوان بأن والدها الفنان الكبير دخل عليها وقت صلاة الفجر وأخبرها أنه سينتقل وأنه لا يريد نعيًا ولا عزاء تنفيذًا لوصية والدته.

رشوان توفيق شائعات وفاته كلنا هنموت رحمة ربنا هبة رشوان مسئوليته

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