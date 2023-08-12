السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فضيحة جديدة للإخوان.. استولوا على منح الطالبات المنكوبات بتركيا (فيديو)

الإخوان
الإخوان

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن جماعة الإخوان لا تنفك عن اتهام  الناس بالباطل، وترويج شائعات عن هروب مسئولين كبار بأموال الشعب، بينما الواقع يكشف فضيحتهم وسرقتهم لأموال منح الطالبات المنكوبات في تركيا.

وأذاع الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، تسجيلًا صوتيًا نشره الإعلامي حسام الغمري، لسيدة تفضح سرقة الإخوان لأموال المنح التي أهدتها الجمعيات الخيرية لعدد من الطالبات المنكوبات من الزلزال.

وقالت السيدة: "أنا عايشة في إسطنبول من 9 سنين، وفيه مهزلة بتحصل، جمعية اتحاد طلابي خاصة بالطلاب المصريين تساعدهم في المنح بشكل جزئي في الجامعات، بعد نكبة الزلزال في الجنوب التركي، نزح عدد كبير من الطلاب، بنات وبنين، وكانت اليورتات بتاخدهم، بعد ما جلس البنات لفترة طويلة، إدارة اليورت مضت البنات على منحة 22 ألف ليرة، ووقعت الفتيات ظنا أنهم سيحصلون على الأموال، ليفاجأوا بعد ذلك، أن الإدارة تقصد أنهم حصلوا بالفعل على المنحة".

وأضافت السيدة: "بعد توقيع الأوراق إنهم أخذوا المنحة، حضروا مؤتمر للداعمين، يحضره أعضاء جمعية رحمة الكويتية، وقام أحد الإخوان المسلمين يستعرض الخدمات التي قدموها للفتيات، ومنها وجبات، فصُدمت الفتيات لأنهن لم يحصلن إلا على الإقامة، أما الوجبات كانت بالجهود الذاتية، فتفاجأوا بواحد إخواني بيفهم الجمعية إنه بياكل البنات، البنات صدمت، وبعد انتهاء المؤتمر عادت لإدارة اليورت، سألوا عن الـ22 ألف ليرة، وقالوا إحنا كنا ساكنين بس، وبناكل على حسابنا، فالإدارة خوفت البنات، وقالوا لهم إنتوا صرفتوا 32 ألف، واحنا مضيناكم على 22 ألف، وكل واحدة عليها 10 آلاف ليرة".. لسماع التسجيل الصوتي اضغط هنا

 

الإخوان سرقة أموال الطالبات المنكوبات زلزال تركيا الإخوان حرامية تركيا الباز

مواد متعلقة

بعد شائعات هروبه.. الباز يعرض صورة مراد موافى فى الساحل الشمالى

الصحة تكشف حقيقة ظهور متحور أوميكرون الجديد "إيريس" فى مصر

الباز يطلق مبادرة للإبلاغ عن محتكرى السجائر: "خليك إيجابى وبلغ"

الليلة.. محافظ الفيوم الأسبق ضيف الإعلامى محمد الباز فى "الشاهد"

أسباب الانتشار السريع لمتحور أوميكرون الجديد "إيريس"

عامل يقتل زوجته وينحر أعناق بناته الخمس بالهرم.. شقيق الضحية يفجر مفاجأة

مسلم يشيد بتجهيزات مهرجان العلمين: الحفلات على مستوى عالٍ

"ضابط ومهندس ودكتور".. مهن عمل بها فريق مسار إجبارى قبل الغناء

الأكثر قراءة

بعد شائعات هروبه.. الباز يعرض صورة مراد موافى فى الساحل الشمالى

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

المعاينات تكشف السبب الرئيسى وراء نشوب حريق السيدة زينب

كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية في نهائي البطولة العربية

أول قرار من النيابة في حريق السيدة زينب

حصر 50% من العقارات.. نائب وزير الاتصالات: كل شقة فى مصر لها رقم قومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم