فضيحة جديدة للإخوان.. استولوا على منح الطالبات المنكوبات بتركيا (فيديو)

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن جماعة الإخوان لا تنفك عن اتهام الناس بالباطل، وترويج شائعات عن هروب مسئولين كبار بأموال الشعب، بينما الواقع يكشف فضيحتهم وسرقتهم لأموال منح الطالبات المنكوبات في تركيا.

وأذاع الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، تسجيلًا صوتيًا نشره الإعلامي حسام الغمري، لسيدة تفضح سرقة الإخوان لأموال المنح التي أهدتها الجمعيات الخيرية لعدد من الطالبات المنكوبات من الزلزال.

وقالت السيدة: "أنا عايشة في إسطنبول من 9 سنين، وفيه مهزلة بتحصل، جمعية اتحاد طلابي خاصة بالطلاب المصريين تساعدهم في المنح بشكل جزئي في الجامعات، بعد نكبة الزلزال في الجنوب التركي، نزح عدد كبير من الطلاب، بنات وبنين، وكانت اليورتات بتاخدهم، بعد ما جلس البنات لفترة طويلة، إدارة اليورت مضت البنات على منحة 22 ألف ليرة، ووقعت الفتيات ظنا أنهم سيحصلون على الأموال، ليفاجأوا بعد ذلك، أن الإدارة تقصد أنهم حصلوا بالفعل على المنحة".

وأضافت السيدة: "بعد توقيع الأوراق إنهم أخذوا المنحة، حضروا مؤتمر للداعمين، يحضره أعضاء جمعية رحمة الكويتية، وقام أحد الإخوان المسلمين يستعرض الخدمات التي قدموها للفتيات، ومنها وجبات، فصُدمت الفتيات لأنهن لم يحصلن إلا على الإقامة، أما الوجبات كانت بالجهود الذاتية، فتفاجأوا بواحد إخواني بيفهم الجمعية إنه بياكل البنات، البنات صدمت، وبعد انتهاء المؤتمر عادت لإدارة اليورت، سألوا عن الـ22 ألف ليرة، وقالوا إحنا كنا ساكنين بس، وبناكل على حسابنا، فالإدارة خوفت البنات، وقالوا لهم إنتوا صرفتوا 32 ألف، واحنا مضيناكم على 22 ألف، وكل واحدة عليها 10 آلاف ليرة".. لسماع التسجيل الصوتي اضغط هنا