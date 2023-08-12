السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يرد على المشككين بالصوب الزراعية ويطالب بتنظيم رحلات لقاعدة محمد نجيب

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، كما أن هناك خطة للوصول إلى 16 ألف فدان من الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب. 

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشروع الصوب في قاعدة محمد نجيب العسكرية، لا يوجد له مثيل في المنطقة العربية، موضحًا أن الهدف منها هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي.

وتابع، أن جميع السلع والمنتجات الزراعية متوفرة في كافة ربوع مصر، ومن الممكن أن تكون الأسعار غالية ولكنها متوفرة، مشيرًا إلى أن تصديرنا للبصل زاد، لأن هناك أزمة في الخارج، وصدرنا 300 ألف طن بصل وحققنا عائدًا إيجابيًا للوطن.

المطالبة بتخصيص رحلات لقاعدة محمد نجيب

وطالب "موسى"، الجهات المعنية بتخصيص رحلات إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، وزيارة الصوب الزراعية التي أنشئت في القاعدة للرد على المشككين من الإخوان، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين أن يدركوا ما يُحاك ضد الرئيس السيسي، لأن المستهدف الأول هو الرئيس السيسي ثم القوات المسلحة، والشرطة ثم القضاء، هما عاوزينها لا دولة. 

أحمد موسى الصوب الزراعية تخصيص رحلات قاعدة محمد نجيب المشككين الإخوان الرئيس السيسي

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