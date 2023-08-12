السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيوكاسل يسحق أستون فيلا بخماسية في أولى مبارياتهما بالدوري الإنجليزي

احتفال لاعبي نيوكاسل
احتفال لاعبي نيوكاسل

سحق نيوكاسل يونايتد ضيفه أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى للموسم الجديد من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

وافتتح ساندرو تونالي التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة السادسة من عمر المباراة بعدما حول عرضية جوردان بقدمه على يمين الحارس وسكنت الشباك.
وسجل موسى ديابي هدف التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 11 بصناعة من أولي واتكينس، ثم سجل اليكساندر إيزاك هدف نيوكاسل الثاني في الدقيقة 16.

واستحوذ نيوكاسل على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 55% مقابل 45% لصالح فريق أستون فيلا.

وفي الشوط الثاني أضاف إيزاك ثالث أهداف نيوكاسل، واستمرت بعده المحاولات الهجومية من زملائه لزيادة فارق الأهداف.

وسجل كالوم ويلسون هدف نيوكاسل الرابع في الدقيقة 77، ثم أضاف هارفي بارنيس الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو نيوكاسل 13 كرة على المرمى من 17 محاولة فيما خرجت 4 كرات من الملعب، مقابل 5 تسديدات من 15 محاولة لفريق أستون فيلا وخرجت 10 كرات من الملعب.

واستحوذ نيوكاسل يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 55% مقابل 45% لصالح فريق أستون فيلا.

نيوكاسل يونايتد استون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج مباراة نيوكاسل واستون فيلا

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