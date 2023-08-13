درجات الحرارة اليوم الأحد 13-8-2023 فى محافظات مصر

يزداد البحث عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بشكل يومي في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية.



درجات الحرارة اليوم الأحد 13-8-2023 في محافظات مصر



ننشر في التقرير التالي درجات الحرارة اليوم الأحد 13-8-2023 في محافظات مصر وتفاصيل حالة الطقس



يسود اليوم الأحد طقس رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ويلاحظ خبراء الأرصاد وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.





درجات الحرارة اليوم الأحد 13-8-2023



القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 33 25

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 25

نخل 37 22

كاترين 34 17

الطور 35 26

طابا 37 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 24

السلوم 31 23

سيوة 35 23

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 28

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 29

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 23

سوهاج 38 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

الوادي الجديد 40 27

أبوسمبل 41 29