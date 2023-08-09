"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة بداية من غدٍ الخميس 9 أغسطس حتى الثلاثاء الموافق 15 أغسطس، على جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس سيكون حارًا على السواحل والقاهرة الكبري وشمال الصعيد ووسط سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع زيادة نسبة الرطوبة فى الجو.

وأكدت الهيئة أنه بدءًا من منتصف الأسبوع المقبل ستعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى على جميع أنحاء الجمهورية، بعد انتهاء تأثير منخفض العروض الأوسطي، الذى عمل على تحسن الطقس خلال هذه الأيام.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط، وتزيد سرعتها على 50 كيلومترًا في الساعة، مُحذّرة المصطافين على السواحل الشمالية، خاصة في بلطيم والعلمين وجمصة والإسكندرية ودمياط، نظرًا لارتفاع الأمواج.

كما أكدت هيئة الأرصاد، أن ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق ليلًا مما يساعد على تلطيف الأجواء، مع وجود نشاط رياح على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وسرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 1.5: 2.5 متر.

وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ (العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط) مما يعمل على ارتفاع الأمواج من ( 1.5 : 2.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الخميس