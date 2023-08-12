أسامة السعيد: الدولة انتصرت فى معركة الوعى.. ودور قبائل سيناء وطنى ومحورى

تحدث الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، عن الدور الوطني لقبائل سيناء في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن مصر شهدت موجة قوية جدًا ومختلفة من الإرهاب.

وقال السعيد لقناة "القاهرة الإخبارية" إن تلك الموجة كانت لها أبعاد دولية، مشيرًا إلى أن التنظيمات التكفيرية كانت تتلقى التمويل والدعم اللوجستي والتسليح وحتى المقاتلين والعناصر الإرهابية والتكفيرية من خارج الحدود المصرية.

وأشار إلى أن الدور الذي قامت به قبائل سيناء في مواجهة الإرهاب ليس بجديد عليها، مؤكدًا أن قبائل سيناء في يوم من الأيام كانت الظهير للجيش المصري في مواجهة قوات الاحتلال.

وأكد أن قبائل سيناء تتمتع بوعي كبير، مضيفًا: "الدولة انتصرت في معركة الوعي بامتياز وهذا الانتصار ليس وليد يوم وليلة، لكنه كان نتاج علاقة طبيعية بين المواطن المصري والدولة".

وتابع: "الدور الذي قامت به قبائل سيناء سواء في مواجهة الاحتلال أو الإرهاب هو تجسيد لعلاقة هذه القبائل وإدراكها العميق بأنها جزء من الدولة المصرية وأنها جزء من الشعب المصري"، مؤكدًا أن دور قبائل سيناء في مواجهة الإرهاب كان دورًا وطنيًا فاعلًا ومحوريًا.