السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يحفز محمد صلاح قبل مواجهة تشيلسى

محمد صلاح
محمد صلاح

حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة تحفيزية إلى الدولي المصري محمد صلاح قبل مواجهة الغد المرتقبة أمام تشيلسي في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" مباراة ليفربول وتشيلسي المقرر إقامتها غدا في الجولة من الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر "تويتر": "اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يسجل في المباراة الأولى لفريقه في 6 مواسم متتالية".

واستطاع محمد صلاح، تسجيل 8 أهداف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي مع ليفربول على مدار المواسم الستة الماضية متساويًا مع آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.

ليفربول محمد صلاح تشيلسى الدورى الانجليزى مباراة ليفربول وتشيلسى

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