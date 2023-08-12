السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"لجنة كورونا" تكشف حقيقة ظهور المتحور الجديد فى مصر

كورونا فى مصر
كورونا فى مصر

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد "إيه جي 5" في مصر.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المُذاع على قناة "الحدث اليوم" إن هذا المتحور لم يدخل مصر، كما أنه ظهر في فبراير 2023 ويعتبر أحد متحورات أوميكرون.

وأضاف أن أوميكرون بدأ في التحور وظهر منه هذا المتحور "إيه جي 5" وأيضًا يُسمى "إيريس" وهو لا يفرق كثيرًا عن أوميكرون، مشيرًا إلى أنه تم ملاحظة زيادة في أعداد الإصابة به في بعض الدول مثل الصين وأمريكا وكندا.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذا المتحور سرعة الانتشار لكن لم تحدث زيادة في شدة الأعراض مقارنة بأوميكرون، متابعًا: "التشخيص المبكر والمناعة القوية تحمي المصابين بشكل كبير ويكون مثله مثل أي دور برد عادي، لكن الخوف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر".

وتابع: "من يعاني من برد ولم يستجب للعلاج التقليدي في خلال 48 ساعة يلجأ للرعاية الصحية من أجل التشخيص بشكل سليم".

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"لجنة كورونا" تكشف حقيقة ظهور المتحور الجديد فى مصر

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