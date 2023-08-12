السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أسباب براءة لا عب كرة قدم من سرقة عقد زواج عرفي من سيدة بالهرم

محكمة
محكمة

أودعت محكمة مستأنف الهرم اليوم، حيثيات حكمها الصادر ببراءة لاعب كرة قدم من تهمة سرقة عقد الزواج العرفى من "أسماء.ح" وذلك بعد صدر حكم سابق بإدانته فى محكمة أول درجة بالسجن لمدة عام ودفع تعويض للمجنى عليها.

 

واستندت المحكمة فى حكمها ببراءة المتهم بعد إدانته بالسجن لمدة عام فى حكم أول درجة، أن الحكم أول درجة خلى من سمة دليل على وقوع جريمة السرقة سوى أقوال المبلغة والتى جاءت مجرد أقوال مرسلة لا يساندها ثمة دليل سوى قرينة تحريات جهة البحث والتى تعدوا أن تكون رأى لشخص لمجريها وإى كان طبيعة العلاقة بين طرفين الخصومة سواء كانت زواج عرفى أم لا فهى غير مطروحة على المحكمة، وأن المطروح على المحكمة قاصر على واقعة سرقة عقد الزواج العرفى وأن الدليل فيها جاء قاصرا دون حد كفاية، وإذا جاء قاصرا على أقوال المجنى عليها وهو ما تشكك عليه المحكمة ومن ثم تقضى معه براءة المتهم.

 

وحيث إنه عن الدعوى المدنية ولما كانت الدعوى تدور وجودا مع الدعوى الجنائية وكانت المحكمة أجلتها فى قضاياها السابقة إلى براءة المتهم وهو ما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصاريفها 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

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