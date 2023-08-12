آخرها "إيريس".. متحورات فيروس كورونا منذ ظهورها في 2019

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجود متحور جديد لفيروس كورونا الجديد "إيريس" الذي ينتمي إلى سلالة أوميكرون، ولكن يحتوي على طفرات جينية مختلفة تمنحه مزايا في الانتشار والتهرب من المناعة.

وفقًا لأخر التقارير التي نشرها موقع "who" الخاص بمنظمة الصحة العالمية، فقد تم رصد هذا المتحور لأول مرة في الهند في يوليو 2023، وانتشر بعد ذلك في أكثر من 50 دولة حول العالم، منظمة الصحة العالمية صنفت "إيريس" كمتحور مثير للاهتمام، ولكن لم تعلن عنه بعد كمتحور مثير للقلق.

أكد بعض الخبراء أن "إيريس" قد يكون وراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول، خاصة في فصل الصيف، حيث تزداد التجمعات وتقل المناعة، فوفقاً لآخر التقارير، فإن "إيريس" يشكل حوالي 15% من الحالات المتسلسلة في إنجلترا، وأكثر من 17% من الحالات على مستوى العالم، ومع ذلك، لا توجد أدلة حتى الآن على أن "إيريس" يسبب مرضاً أكثر شدة أو خطورة من المتحورات الأخرى.

أهم المتحورات لفيروس كورونا منذ ظهوره ببداية عام 2019:

فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 هو فيروس يتطور باستمرار وينتج عن ذلك متحورات جديدة تختلف عن الفيروس الأصلي، فبعض هذه المتحورات قد تكون أكثر عدوى أو خطورة أو مقاومة للقاحات المتاحة.

منذ ظهور الفيروس في عام 2019، تم تحديد عدة متحورات مثيرة للقلق من قبل منظمة الصحة العالمية، مثل ألفا وبيتا وجاما ودلتا وأوميكرون.

هذه المتحورات تشكل تهديداً للصحة العامة والجهود المبذولة للسيطرة على الجائحة، في السطور التالية، نستعرض أبرز المتحورات التي ظهرت حتى الآن وآثارها على انتشار العدوى وشدة المرض وفعالية اللقاحات.

الأعراض التي تسببها "إيريس" قد تختلف باختلاف حالة المصاب ومدى تلقيه للقاح، ومن بين الأعراض الشائعة التي تم رصدها لدى المصابين بـ"إيريس" سعال جاف ومستمر، صداع، سيلان أو انسداد الأنف، عطس، التهاب الحلق، تعب أو إرهاق وضيق في التنفس.

ألفا: تم رصد أول مرة في بريطانيا، وانتشر في ما يزيد عن 50 دولة.

بيتا: رُصد أول مرة في جنوب إفريقيا، بيد أنه انتشر في نحو 20 دولة أخرى.

جاما، رصد أول مرة في البرازيل، ولكنه انتشر في ما يزيد عن 10 دول أخرى.

دلتا: رُصد أول مرة في الهند، وأصبح هو المتحور السائد في العديد من الدول.

أوميكرون: رُصد أول مرة في جنوب إفريقيا، وانتشر في أكثر من 50 دولة.

هذه المتحورات تصنف من قبل منظمة الصحة العالمية كمتحورات مثيرة للقلق لأنها قد تكون أكثر عدوى أو خطورة أو مقاومة للقاحات.