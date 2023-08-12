محافظ أسوان: جوائز تحفيزية للمنافسين بالدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن هناك مجموعة من المعايير المتعلقة بالتقديم فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمتاح لها حتى الأول من سبتمبر المقبل على الموقع الرسمى للمبادرة (www.sgg.eg)، والتواصل أيضاً على جروب واتس آب محافظة أسوان (https://chat.whatsapp.com/FCIvrb0lP6iEkjEP4eOrIZ) لـ 6 فئات وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأشار إلى أهمية مشاركة أبناء أسوان فى هذه المبادرة، مع ضرورة الالتزام بالشروط والآليات التى تم تحديدها بشأن التقدم بالمشروعات المختلفة بدقة وإتقان، حتى يتسنى حصد الجوائز والمراكز الأولى، ومن سيتم تصعيده من مشروعات باسم أسوان على مستوى الجمهورية سيتم تحفيزهم من قبل المحافظة حيث سيتم منح الأول مبلغ 25 ألف جنيه والثانى 15 ألف جنيه، والثالث 10 آلاف جنيه.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يذكر أن شروط وآليات المشاركة تتمثل أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وأن يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التى ما زالت قيد التطوير هو وجود دراسة كاملة وإثبات لصحة الفكرة، وأن يستوفى المشروع الحد الأدنى من الاشتراطات وهي أن يتضمن مكون تكنولوجى، ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وسيتم استبعاد أى مشروع لا يتضمن هذين المكونين، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به، وإقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أى دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفى حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة بالمشروع المرشح، وتحديد المخول باستلام مكافأة الفوز، ويتم تقييم المشروعات وفقاً لمعايير المكون الأخضر، والمكون التكنولوجى الذكى، والجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل والقابلية للتوسع والتكرار والأثر المستدام والتمكين وتكافؤ الفرص.

وبالنسبة للجوائز المقدمة للفائزين تقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مكافآت نقدية للفائزين تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و500 ألف جنيه للمركز الثانى و250 ألف جنيه للمركز الثالث.