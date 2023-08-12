مدير الشمول المالي بـ"القومي للمرأة" توضح أهم البرامج والمبادرات الاقتصادية

أوضحت انجي اليماني، مدير برنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، أهم البرامج والمبادرات الاقتصادية لدعم المرأة.

وقالت اليماني خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، إنه قد تم وضع المرأة في قلب التنمية خلال السنوات الماضية، كما تم توجيه عدد كبير من البرامج والمبادرات والمشروعات الاقتصادية للمرأة.

وأوضحت أن من أهم هذه البرامج هو برنامج الشمول المالي ومجموعات الادخار، والإقراض الرقمي "تحويشة" والذي كان قد بدأ التخطيط له منذ عام 2017م، انطلاقًا من مذكرة التفاهم ما بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة والتي تعتبر الأولى من نوعها.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم كانت خاصة بالشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي لها، لافتة إلى أنه منذ ابرام هذه الاتفاقية، أخذ الشمول المالي محور تعزيز الشمول ودعم المرأة اقتصادياً باستخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض، وهو مشروع يستهدف مليون و200 من خلال 60 ألف مجموعة ادخارية في جميع محافظات وقرى مصر.

وبينت أن برنامج "تحويشة" هو عبارة عن برنامج يتضن تكوين مجموعات صغيرة من السيدات، تحتوي كل مجموعة على 20-25 سيدة، ويقومون بالادخار مع بعضهما وإقراض بعضهما يضًا.