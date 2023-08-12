السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تهنئ شباب مصر بمناسبة اليوم العالمى للشباب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق اليوم السبت 12 أغسطس 2023، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، استجابة لتوصية المؤتمر العالمي للوزراء المسئولين عن الشباب في لشبونة، عام 1998.

وبمناسبة اليوم العالمي للشباب، أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب هم ركيزة أساسية في بناء الوطن، وهم الأمل والمستقبل، لذلك تولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا غير مسبوق بدعم وتأهيل وتمكين الشباب.

ويحل اليوم العالمي للشباب في توقيت تشهد فيه الدولة المصرية أزهى عصور تأهيل وتمكين الشباب في مختلف المجالات، لخلق كوادر مؤهلة وقيادات للمستقبل، إيمانًا من القيادة السياسية بقيمة شريحة الشباب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للقيادة والمشاركة في بناء مصر الحديثة وانطلاق الجمهورية الجديدة.

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