السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: الاتحادات الطلابية بها كوادر وكنز أفكار داخل الجامعات

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

التقى النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقادة الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات، بتنظيم من جامعة المنصورة، للاستماع لتحدياتهم ومقترحاتهم في ملف الاتحادات الطلابية لطرحها في الحوار الوطني وتقديم التوصيات لرئيس الجمهورية.

وأعرب فتحي، عن سعادته بلقاء الاتحادات في الجامعات المصرية بملتقى شباب الجمهورية الجديدة بتنظيم من جامعة المنصورة، مؤكدا أن الاتحادات الطلابية يوجد بها كوادر شبابية وكنز أفكار داخل الجامعات المصرية .

وأوضح مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني أنه استمع إلي توصيات القيادات الموجودة من الشباب من تحديات ومقترحات في ملف الاتحادات الطلابية، لافتا إلى أنه فخور بكم الأفكار اللي سمعها من الشباب، وشعورهم بالمسؤولية تجاه مستقبل الاتحادات الطلابية، كما أنه سيتم تواجدهم في جلسة الاتحادات الطلابية في الحوار الوطني لطرح كل التوصيات وتقديمها لفخامة رئيس الجمهورية.

وأضاف النائب أحمد فتحي، أنه يري أن هؤلاء الشباب ليس فقط شباب الجمهورية الجديدة، وإنما هم قادة دول، ويجب أن يتم تسلط الضوء عليهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، بالإضافة إلى تدريبهم وتمكينهم كأحد أهم أولويات القضايا التي تشغل لجنة الشباب في الحوار الوطني.

وأوضح فتحي، لقادة الاتحادات الطلابية جهود مؤسسة شباب القادة في ملف دعم وتدريب وتمكين الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات، موجها الشكر إلى جامعة المنصورة على الاستضافة الكريمة وعلى رعايتها للطلاب وحرصها على الاهتمام بالاتحادات الطلابية.

النائب أحمد فتحي الحوار الوطنى الاتحادات الطلابية الجامعات المصرية لجنة الشباب بالحوار الوطني

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