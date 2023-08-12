السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فى يومهم العالمي..

برلماني: الدولة استطاعت توفير دعم وتمكين حقيقي للشباب خلال السنوات الماضية

النائب علاء مصطفي
النائب علاء مصطفي

وجه النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة إلى الشباب المصري، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يحتفل به العالم فى يوم 12 أغسطس من كل عام.

وأوضح مصطفى، أن الشباب هم الأساس في تقدّم وبناء كلّ مجتمع، والارتقاء به، فالشباب هم الامل والطموح هم نواة التنمية والطاقة الإنتاجية فى هذا الوطن، لافتا إلى أن الشباب تمثل نسبة كبيرة من تعداد السكان، لذلك ادركت القيادة السياسية أهمية الشباب ودورهم الكبير فى نهضة وتقدم الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية استطاعت فى توفير دعم واهتمام وتمكين حقيقي للشباب، بعدد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع أجهزة الدولة بالعمل على تمكينهم فى جميع المجالات، مؤكدا أن الشباب المصرى في مرحلة ذهبية يجب أن يكون فيها على قدر المسئولية، ويقدم كل الجهد والأفكار والطموحات، حتى يحقق لنفسه.

وأضاف النائب علاء مصطفى، أن تأهيل وتمكين الشباب محوراً استراتيجياً اساسياً في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة مع حرص القيادة السياسية على تدشين جسور للتواصل المباشر مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، إدراكاً لدورهم الفاعل والحيوي في جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمع.

النائب علاء مصطفي الدولة المصرية تعداد السكان تمكين حقيقي للشباب اليوم العالمي للشباب

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