نهائي البطولة العربية.. تعادل سلبي بين الهلال والنصر في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهد الشوط العديد من المحاولات من جانب فريق النصر لولا تألق الحارس محمد العويس الذي أنقذ مرمى فريقه من عدة فرص خطيرة.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تسديدة قوية عن طريق روبن نيفيس لاعب الهلال من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وسدد سالم الدوسري من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس نواف العقيدي.

وفي الدقيقة 18، أنقذ محمد العويس مرمى الهلال من هدف محقق بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق ساديو ماني إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها مارسيلو بروزوفيتش برأسيو قوية كادت تسكن الشباك لولا تألق الحارس محمد العويس في التصدي.

في الدقيقة 28 محاولة هجومية للهلال بانطلاقة على الجبهة اليمنى عن طريق كاليدو كوليبالي أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تمكن الدفاع من إبعادها بالوقت المناسب قبل المهاجم مالكوم فيليبي.

وبعد دقيقة، رد سريع من لاعبي النصر بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق ساديو ماني إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مارسيلو بروزوفيتش بتسديدة مباشرة تصدى لها الحارس محمد العويس وسيطر على الكرة.

تسديدة قوية عن طريق أندرسون تاليسكا لاعب النصر من داخل يسار منطقة جزاء الهلال تصدى لها الحارس محمد العويس بثبات.