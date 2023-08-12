قناة الناس| يسرى جبر: الشرع الشريف رخّص أمورًا كثيرة تيسيرًا على الناس (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الشّرع الشريف رخّص أمورًا كثيرة تيسيرًا على الناس، تعلمناها من الرسول صلّي الله عليه وسلم، الذي كان أكثر الناس اجتهادًا، لافتًا إلى أنّ الله تعالى لو كلفنا ما لا نطيق لكان مسوغًا، لأنه يفعل ما يشاء، لكن من رحمته قال في كتابه العزيز: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، و(لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها).

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ القرآن الكريم أكد في العديد من المواضع أهمية التيسير وأن الدين يسر، مستشهدا بقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)، موضحًا أنّ الرخص تيسر تنفيذ أوامر الشرع في الظروف المختلفة.

وتابع: من رحمة الله عز وجل لم ينظر لراحة السفر، بل إلى مسافة السفر، وكل ذلك من رحمته وهو كثير وسمي في كتب الفروع (رخص) أو رخص الشرع الشريف وفقًا للعلماء.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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