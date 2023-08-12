ضبط 3.5 طن سلع مجهولة المصدر و18 ألف علبة سجائر في الإسكندرية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم، العديد من حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة في جميع أنحاء المحافظة خلال الأسبوع الماضي، وقد أسفرت هذه الحملات على ضبط العديد من المخالفات والغش التجاري.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضبط ومتابعة الأسواق وتشديد الرقابة لحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار، والغش التجاري والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش لعمل حملات موسعة لضبط أي مخالفات بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على: “40 كرتونة لحم هندى مستورد وزن الكرتونة 20 كجم بإجمالى 800 كجم لحوم مجهولة المصدر، و150 صندوق رنجة وزن الصندوق 5 كجم باجمالى وزن 750 كجم رنجة مجهولة المصدر”.

وفي السياق ذاته ذاته، تم ضبط إحدى ثلاجات حفظ الخضروات والفواكه لحيازتها فراولة معبأة غير مدون عليها بيانات صلاحية أو جهة إنتاج بعدد 200 كرتونة فراولة تزن الكرتونة 10 كجم باجمالى وزن (2 طن) فراولة.

كما تم ضبط أحد مصانع المنظفات ببرج العرب و مصنع أسمدة ومبيدات لحيازة واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، وتم التحفظ على الكميات الآتية: 6000 لتر من مادة السالفونك التي تستخدم في صناعة المنظفات بداخل 6 تانك بلاستيك، 10 برميل أزرق اللون بداخل الواحد 180 كجم من مادة زايلين التي تستخدم في صناعة المنظفات بإجمالي كمية قدرها 1800 كجم، و200 شيكارة بودرة بيضاء اللون تزن الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالي كمية قدرها 5000 كجم غير مدون عليها أي بيانات.

وخلال الحملات المكثفة ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية أيضًا 18 ألف علبة سجائر امتنع تجار عن بيعها للتلاعب في أسعارها، في حملة مشتركة مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

كما قامت إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بقيادة الدكتورة صباح الجارحي مدير المديرية بتحرير 5 محاضر جنح لمحلات بيع لحوم وجزارة مخالفة الأول بمنطقة شارع عزبة السيوف وآخر بالعجمي جنحة بيع لحوم بقري بالعظم من ذبيح خارج المجازر العمومية، ولحوم مفرومة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وجنحة لمحل جزارة بشارع 25 المستشارين طوسون لبيعه لحوم مجمدة ومحلوله وتباع على إنها لحوم بلدية، وجزار آخر بالرأس السوداء جنحة بيع كوارع بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.