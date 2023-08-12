السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسلم يشيد بتجهيزات مهرجان العلمين: الحفلات على مستوى عالٍ

المطرب مسلم
المطرب مسلم

أعرب المطرب مسلم، عن سعادته بمشاركته في مهرجان العلمين الجديد، قائلًا: "مبسوط بالتجهيزات وأن المهرجان موجود في مصر، ونقدر نقدم وننافس الدول العربية".

ولفت خلال لقاء خاص للقناة الأولى المصرية، على هامش حفله أمس ضمن مهرجان العلمين الجديدة، إلى أن هناك توجهًا عامًا بصناعة المهرجانات، وصناعة الحفلات على مستوى عالٍ، مردفًا "العلمين تستقطب فئة كبيرة من مصر وخارج مصر". 

وأشار مسلم، إلى أنه مهتم بمتابعة وتحليل أرقام أغنياته على السوشيال ميديا، والفئة العمرية، التي تسمع أغانيه، ووجد شرائح من كل الأعمار.

وأردف: "اتنسيت حققت 450 مليون مشاهدة، لم أتوقع حجم هذه المشاهدات، لأني إنسان واقعي، بدأت عام 2011، وأول ظهوري يوتيوب في 2016، من 2016 لـ2019 بأنزل أغاني، واعتزلت 2019 بعد وفاة والدي ورفعت شغلي من اليوتيوب، ورجعت بأغنية "معدش باقي"، لقيت الموضوع لذيذ، نزلت أول فيديو كليب "قبل ما أوصل لك" حقق 5 ملايين مشاهدة، والآن وصل لـ35 مليون مشاهدة". 

 

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