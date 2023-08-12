أحمد سعد يشوّق جمهوره ببوستر أغنية "DEB DEB"

انتهى النجم أحمد سعد من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "DEB DEB" والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وشوق أحمد سعد جمهوره لأغنية "DEB DEB" بنشره البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام وظهر خلاله بلوك جديد ومختلف وعلق عليها قائلًا: "قريبا".

أحمد سعد وعبدالباسط حمودة يطرحان ديو "قلبى العيل"

وطرح منذ أيام النجمان أحمد سعد وعبدالباسط حمودة أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية حققت نجاحًا كبيرًا، خاصة أنها أول ديو بين سعد وعبدالباسط، وتعد الأغنية مزيجًا بين الشعبى واللحن الراقص.

أغنية "قلبى العيل" ​موسيقي وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​ كمنجة، ڤيولا، تشيلو: يحيى مهدي​، أكورديون: وائل النجار​، ناي: علي المدبوح​، طبلة: عظيمة​، تسجيل كورال: خالد سند.

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

كما طرح أحمد سعد منذ أيام قد طرح أغنية "هلا بيك يا مدلع"، وهي من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح ومن إخراج محمد المنشاوي.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي قول نفسك فإيه كارت بنكي باللي فيه طيارة خاصة وبنتلي عيوني تستاهل حبيبي يلا بينا نفرح نهيص شهر عسل في نيس زي القمر بيبي فيس متيجي I love u حبيبي هلا بيك يا مدلع ادلل وادلع تاج ماس م الغالي علشان غالي لايق عليك هلا بيك يا مدلع ادلل وادلع حبيبي إنت عيونك يا عيوني خلوني عشقت هواك هشتري يخت نلف بيه كل العالم ملعبي حبيبي إنت كوكبي هنعمل مهرجان خيالي هات إيديك نرقص كدا عمري معاك ابتدي لا ده إنت معجزة حبيبي جمالك مثالي هلا بيك يا مدلع ادلل وادلع تاج ماس م الغالي علشان غالي لايق عليك هلا بيك يا مدلع ادلل وادلع حبيبي إنت عيونك يا عيوني خلوني عشقت هواك هلا بيك يا مدلع ادلل وادلع تاج ماس م الغالي علشان غالي لايق عليك هلا بيك يا مدلع ادلل وادلع حبيبي إنت عيونك يا عيوني خلوني عشقت هواك".