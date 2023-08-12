السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول تعليق لمايكل سينكو بعد عرض الأزياء بالعلمين ويوجه رسالة شكر للمهرجان

مايكل سينكو
مايكل سينكو

عبر المصمم العالمي مايكل سينكو، عن سعادته بعرض الأزياء العالمي الذي قدمه في مهرجان العلمين، مشيدًا بجمال المدينة وكشف عن تفاصيل عرض "نفرتيتي" والذي قدمه ضمن عرض الأزياء بمهرجان "العالم علمين".

وقال خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن مصدر إلهامه هو السيدات القويات في التاريخ المصري وبالطبع واحدة منهن هي نفرتيتي، ولذلك الإطلالة كلها مصنوعة من الترتر والبلورات، مشيرًا إلى أن العمل فيه استغرق 6 أشهر لإنهائه.

وعبر عن سعادته وامتنانه للجمهور الذي حضر في العرض الخاص لأزيائه بمهرجان العلمين، كما وجه الشكر الخاص لإدارة مهرجان العلمين وإدارة بورش، لإعطائه هذه الفرصة والتي وصفها بأنها تجربة رائعة.

انبهاره بمدينة العلمين وأجوائها

وعن رأيه في مدينة العلمين الجديدة أكد أنها مدينة جميلة وأنه أحب هذا المكان كما أعجبه الطقس والشاطئ الرائع، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الخامسة لزيارته لمصر ولكنها الأولى للعلمين، كما أنه أول عرض أزياء له في مصر، مؤكدًا أنه لا يزال يحلم بالكثير من الأشياء التي يتمنى تحقيقها. 

مايكل سينكو مهرجان العلمين عرض الأزياء العالمي نفرتيتى إدارة مهرجان العلمين الشاطئ

مواد متعلقة

السائحون بالساحل الشمالي يثنون على مهرجان العلمين ويفكرون بالاستثمار بالمدينة

مسار إجبارى عن مهرجان العلمين: الغناء بهذه الاستعدادات الضخمة كان حلمًا وتحقق

ردود أفعال هائلة على حفلات مهرجان العلمين الجديدة

ناقد فنى: عرض الأزياء العالمى فى مهرجان العلمين الجديدة لاقى إشادة كبيرة

مهرجان العلمين.. إقبالٌ كبير وإشادة بالتنظيم

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

حبس المتسبب في مصرع عقيد وأمين شرطة بالطريق الصحراوي بالبحيرة أربعة أيام

عامل يقتل زوجته وينحر أعناق بناته الخمس بالهرم.. شقيق الضحية يفجر مفاجأة

البترول: التعاقد مع الكويت والسعودية لاستيراد الزيت للتكرير

لافتات الترويج للسياحة فى مصر تغزو ملاعب الدورى الإنجليزى

أول تعليق لمايكل سينكو بعد عرض الأزياء بالعلمين ويوجه رسالة شكر للمهرجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم