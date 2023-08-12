أول تعليق لمايكل سينكو بعد عرض الأزياء بالعلمين ويوجه رسالة شكر للمهرجان

عبر المصمم العالمي مايكل سينكو، عن سعادته بعرض الأزياء العالمي الذي قدمه في مهرجان العلمين، مشيدًا بجمال المدينة وكشف عن تفاصيل عرض "نفرتيتي" والذي قدمه ضمن عرض الأزياء بمهرجان "العالم علمين".

وقال خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن مصدر إلهامه هو السيدات القويات في التاريخ المصري وبالطبع واحدة منهن هي نفرتيتي، ولذلك الإطلالة كلها مصنوعة من الترتر والبلورات، مشيرًا إلى أن العمل فيه استغرق 6 أشهر لإنهائه.

وعبر عن سعادته وامتنانه للجمهور الذي حضر في العرض الخاص لأزيائه بمهرجان العلمين، كما وجه الشكر الخاص لإدارة مهرجان العلمين وإدارة بورش، لإعطائه هذه الفرصة والتي وصفها بأنها تجربة رائعة.

انبهاره بمدينة العلمين وأجوائها

وعن رأيه في مدينة العلمين الجديدة أكد أنها مدينة جميلة وأنه أحب هذا المكان كما أعجبه الطقس والشاطئ الرائع، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الخامسة لزيارته لمصر ولكنها الأولى للعلمين، كما أنه أول عرض أزياء له في مصر، مؤكدًا أنه لا يزال يحلم بالكثير من الأشياء التي يتمنى تحقيقها.