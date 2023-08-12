السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بوادى النطرون

جريدة الدستور

شهد الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حادثًا مروريًا أليمًا إثر انقلاب سيارة نقل، أدى لمصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العام، فيما تم نقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة في المستشفى.

وقام رجال الأمن بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما دفع مرور البحيرة بالأوناش لإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وتلقت أجهزة الأمن بالبحيرة، إخطارًا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين  بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة. 

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